Sabaudia le Fiamme Gialle in festa per gli olimpici di Parigi 2024

, 6 dicembrein casa, questo pomeriggio, per celebrare le medaglie olimpiche di, oltre che i canottieri e gli allenatori che hanno preso parte ai Giochi.All’interno del suggestivo Teatro“Filippo Mondelli” in pieno centro a, glisono stati accolti dai numerosi atleti della Sezione Giovanile dellee dai loro famigliari che, incuriositi dalla presenza delle eccellenze remiere italiane, nel corso della manizione hanno rivolto agli argentiin “quattro di coppia”, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento, alcune domande. Presente anche una rappresentanza di studenti dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti-Corradini” di Latina.Passerella d’onore per il Direttore Tecnico della Federazione Italiana Canottaggio Francesco Cattaneo, i tecnici Rocco Pecoraro, Agostino Abbagnale, Stefano Fraquelli e gli atleti Alfonso Maria Scalzone, Matteo Sartori, Clara Guerra, Leonardo Pietra Caprina, Jacopo Frigerio, Elisa Mondelli, Alice Gnatta, Emanuele Capponi e Matteo Lodo.