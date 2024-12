Ilgiorno.it - Ripulito il Guardolino. Rimossi 78 quintali di rifiuti

Da decenni, percorrendo la statale ex Vigevanese, prima di arrivare al ponte sul Ticino, la cartolina che si presentava agli occhi dei passanti non era delle più consone al fatto che ci si trova nel mezzo del Parco del Ticino: poco oltre la strada c’erano cataste didi ogni genere. Cataste che venivano rimosse ma che si riformavano nel giro di poco. In futuro sarà più difficile scaricare abusivamente i. Il Comune, sul cui territorio insiste questo lembo di terra situata al confine con Vigevano detta del, in accordo con l’Anas, hal’area che ora sarà posta sotto il controllo delle telecamere. Le stesse che stanno dando dei buoni risultati nella caccia a chi abbandonanella zona delle case popolari a nord della città: venti sanzioni in pochi mesi.