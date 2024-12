Lanazione.it - Porto di Livorno, Gratteri: “È tra i preferiti dai narcotrafficanti”

Firenze, 6 dicembre 2024 – Mafie in agguato in Toscana, soprattutto per quanto riguardo il mercato della droga. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola, sottolineando che: "Ildida sempre è stato uno dei portida parte dei: Genova,, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Ancona, Venezia, Gioia Tauro, questi sono i porti che più spesso vengono utilizzati per portare ingenti quantità di cocaina". Lo ha detto a margine della presentazione a Firenze del libro 'Una Cosa sola', scritto con Antonio Nicaso. Per una realtà come quella della Toscana,ha invitato a fare attenzione ai "continui passaggi di proprietà: vedere aziende, latifondi, attività commerciali che sono in mano a una famiglia da un secolo o due, che all'improvviso vengono venduti a gente non del luogo, o a gente che nulla ha a che fare con quella attività merceologica, cioè dove non c'è una tradizione.