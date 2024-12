Oasport.it - Pattinaggio artistico: Daniel Grassl 5° dopo lo short alle Finali Grand Prix. Malinin in fuga

Un buonsi è posizionato al quinto posto nelloprogram individuale maschile, ultima gara della seconda giornata valida per le2024-2025 di, evento in fase di svolgimento in quel di Grenoble, precisamente presso la Patinoire Polesud.L’altoatesino seguito da Edoardo De Bernardis ha presentato per la prima volta assoluta il nuovo corto, interpretato sulle musiche di “Human” composte da Stefano Lentini e Tom Baxter, alzando vistosamente l’asticella dal punto di vista tecnico. L’azzurro ha infatti confezionato un layout all’attacco, abbandonando la strategia conservativa e inserendo due quadrupli nel programma. Sfortunatamente però la combinazione inaugurale quadruplo lutz/triplo toeloop è stata sanzionata con la chiamata di sottoruotato (sul quarto il secondo salto), così come il quadruplo loop, fattore che ha rntato la corsa del nativo di Merano.