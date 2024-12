Oasport.it - Pallamano, la Norvegia batte la Danimarca agli Europei Femminili 2024. Francia e Svezia ok

Glidicontinuano a regalare match, emozioni e gol a grappoli alle appassionate eappassionati della disciplina. Ecco come sono andate le cose in questo giovedì 5 dicembre, nelle gare valide per la seconda giornata del main round.Gruppo IIl programma è stato aperto dalla vittoria dellaper 33-25 sulla Polonia, mentre nel pomeriggio è stata laad avere la meglio sulla Romania con un 30-25 che ha mostrato comunque tutta la tenacità delle romene, al cospetto delle transalpine. In serata pesante successo dell’Ungheria, per 26-20, sul Montenegro.Classifica:4, Ungheria 4,2, Montenegro 2, Romania 0, Polonia 0Gruppo IINessun problema per la Germania, che piega 36-27 la Svizzera. Più contenuta invece l’affermazione dei Paesi Bassi sulla Slovenia, superata 26-22.