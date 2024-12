Anteprima24.it - Napoli, divieto di vendita bevande per la ‘Festa dell’Immacolata’

Tempo di lettura: < 1 minuto"Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica", come è scritto in una nota del Comune di Napoli, in occasione dell'evento "Festa dell'Immacolata Concezione", previsto per il giorno domenica 8 dicembre in Piazza del Gesù, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 7.00 di domenica 8 dicembre e fino a cessate esigenze della cerimonia, a piazza del Gesù. Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.