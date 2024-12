Ilrestodelcarlino.it - ‘Miglior azione climatica’. Il progetto Santerno Balneabile premiato a ‘Future for cities’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’associ, nata lo scorso luglio, vince il premioforper la miglioreclimatica. Si tratta di un riconoscimento consegnato nell’ambito di un festival a carattere nazionale che celebra appunto i più importanti progetti di innovurbana del Paese. Lo organizzano la community online Will, l’agenzia From, il centro culturale Base di Milano e la rappresentanza della commissione europea in Italia con il supporto di Enel X Giunto alla sua seconda edizione, il festival mira a promuovere la condivisione di idee innovative e il confronto sulle migliori pratiche per stimolare la trasformurbana sostenibile. La cerimonia di premisi è svolta nei giorni scorsi a Milano e il presidente dell’associ, Fabio Ehrenhofer, ha ritirato il premio.