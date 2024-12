Linkiesta.it - L’unica cosa coerente di Conte è il suo trasformismo politico

Aveva collocato due settimane fa il Movimento 5 stelle nel campo progressista, o come si chiama. Ieri ha detto che se si votasse adesso andrebbe da solo. La notizia è questa, non che egli si definisca non di sinistra. Questo è chiaro da tempo. E mente quando si definisce «progressista» perché in natura se sei progressista sei di sinistra.Giuseppegioca con l’onestà intellettuale che non è mai stata il suo forte. Perché lo fa? Lo fa perché il camaleontismo è la sua natura, cambia pelle come le lucertole, oggi qui domani là, né Donald Trump né Kamala Harris, giallorosso o gialloverde pari sono. Evidentemente ha il problema di portare un po’ di gente pura a (ri)votare per questa strana consultazione bis, e si è rimesso sotto l’ala di Marco Travaglio: stare da soli, poi si vede. È la sublimazione di una specie di contrattualismo, vediamo chi offre di più, una patina elegante del più vietoitalico da Agostino Depretis appunto a Giuseppe