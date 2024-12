Tpi.it - L’indiscrezione del Financial Times: “L’Europa vuole creare un fondo comune da 500 miliardi di euro per comprare armi”

Il business dellenon conosce crisi:unda 500dida spendere pere finanziare nuovi progetti di difesa continentale.A metà novembre, Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia avevano proposto di finanziare il riarmo dell’Unionepea con strumenti di debito, anche per far fronte alle richieste del nuovo presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha minacciato di non proteggere gli alleati della Nato se non aumenteranno le spese per la difesa.L’idea, appoggiata anche da Paesi ormai fuori dall’Ue come il Regno Unito, non era stata però approvata a causa dei dubbi degli Stati membri militarmente neutrali come Austria, Malta, Irlanda e Cipro. Ora però, secondo quanto riporta il britannico, è allo studio un nuovo piano:un, a cui ogni Paese potrà aderire su base volontaria, aperto anche a nazioni esterne all’Unione, come Regno Unito e Norvegia.