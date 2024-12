Ilrestodelcarlino.it - “La mia notte di terrore a Seoul”

Cesena, 6 dicembre 2024 – “Abbiamo vissuto unadi inferno in un clima disurreale”. Marcello Abbondanza, allenatore di pallavolo di Cesenatico, che vive e lavora adove allena la squadra femminile Pinks Spider, è rimasto, come tutti, spaesato e sorpreso dalla decisione del presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol che, spalleggiato dalle forze armate, martedì ha dichiarato la legge marziale di emergenza spiegando che la misura era indispensabile per proteggere il Paese dalla minaccia della Corea del Nord. Un tentativo di colpo di stato che ha provocato preoccupazione e sgomento, ma che è fallito per la reazione di cittadini e partiti democratici. Marcello Abbondanza come avete vissuto la situazione di emergenza di martedì con la legge marziale durata sei ore? “E’ stata una nottata davvero spaventosa, durante la quale mi arrivavano messaggi di preoccupazione da amici e parenti italiani.