Ilfattoquotidiano.it - Il minestrone della Rete fonde tutto e confonde tutti: patriarcato, verità e antifascismo

Farebbe ridere, se in realtà non ci fosse che da piangere, vedere molte persone condividere sui social questa frase tratta da Le origini del totalitarismofilosofa Hannah Arendt (1951): “Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione tra realtà e finzione, fra vero e falso, non esiste più”.È un paradosso del nostro tempo quello per cui levengano diffuse attraverso il mezzo che ha distrutto il concetto stesso di(infatti si parla di epoca“post-”). Un po’ come se gli spacciatori di stupefacenti fossero diventati gli apostoli ufficialimente lucida, o al limite delle virtù del metadone!Uno dei modi più sottili con cui la tragedia si intrufola in un tempo sciagurato è quello di travestirsi da farsa.