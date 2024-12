Gamberorosso.it - I migliori cannelloni di sempre li prepara una grande trattoria nascosta in campagna

Sono settant'anni che vengonoti allo stesso modo, quasi niente è stato cambiato rispetto a come livano i nonni. Eppure, idi carne sono ancora uno dei motivi per cui carovane di romani e non solo arrivano nel piccolo borgo medievale di Olevano Romano per sedersi alla tavola di Giovanni Milana, che non ce ne vorrà se di anno in anno continuiamo a citarli. La crosticina gratinata perfetta che li delimita, la giusta dose di pomodoro e di fior di latte, la sfoglia di pasta tirata alla perfezione, lo rendono un piatto mitologico. I nonni, Maria e Arcangelo, hanno lasciato il passo alle generazioni successive: la terza è quella di Giovanni, che lavora con mamma Rita, e grazie alla quale il locale è diventato una delle trattorie più solide e gustose d’Italia.Ad Olevano Romano una delletrattorie d'ItaliaC'è tanto calore da Sora Maria e Arcangelo (eletto Campione della tradizione per il suo abbacchio nella guida Roma e Lazio del Gambero Rosso), a cominciare dall'ambiente, suddiviso su due piani, dove il cuore pulsante si trova nella parte inferiore: una volta scesa la breve ma ripida scalinata si aprono le danze.