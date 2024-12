Isaechia.it - Grande Fratello, tensione massima tra Mariavittoria e Tommaso: “Mi fai paura”

Leggi su Isaechia.it

Quella traMinghetti eFranchi delè una storia sempre più ingarbugliata.La dottoressa romana sta vivendo una fase di pura confusione: la vicinanza ad Alfonso D’Apice in occasione della loro permanenza in tugurio l’ha gettata in uno stato di caos a proposito dei suoi sentimenti.Ha trovato con lui una complicità inaspettata e, una volta fatto ritorno in Casa, ha messo in discussione il suo rapporto con. Lui, nel frattempo, ha confessato di essersene innamorato, nonostante fino a poco tempo fa abbia sempre cercato di sminuire il loro legame, forse spaventato dalla differenza di età e dalla distanza geografica.La curiosità chenutre verso D’Apice, tuttavia, sembra ricambiata. I due però non riescono a sbloccarsi e a costruire qualcosa di concreto probabilmente perché immobilizzati dalla difficile situazione amorosa di entrambi.