Francia disorientata | Si sta italianizzando Moisi | investimenti a rischio

Parigi, 6 dicembre 2024 – “Lasi sta. Aveva una grande stabilità politica garantita dalle norme costituzionali, e la sta perdendo. Come in Italia, la disaffezione del corpo elettorale francese nei confronti della politica è sempre più violenta. Voi siete i maestri nella difficile arte del compromesso, ma noi stiamo imparando in fretta”. Il geo-politologo Dominiquesorride: “Il governo Barnier è durato tre mesi, mentre da voi Giorgia Meloni governa da due anni ed è ancora molto popolare”.non lo dice ma lo lascia capire: benché Macron non ami la premier italiana, non gli dispiacerebbe che alla guida del suo governo ci fosse un leader con la forza di Meloni, capace d’imporsi agli alleati e agli avversari. Ghidetti Dominique- DOMINIQUEDOCENTE, è un momento molto difficile per la