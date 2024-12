Ilfattoquotidiano.it - F1, Gp Abu Dhabi 2024: Ferrari a caccia del titolo costruttori | Orari e dove vedere in tv l’ultima gara della stagione (Sky, Now, TV8)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lava adi unche manca dal 2008. Max Verstappen è già stato eletto campione del mondo per il quarto anno consecutivo, ma di validi motivi per guardare l’ultimo Gran Premio di Formula 1, in programma ad Abunegli Emirati Arabi Uniti, ce ne sono eccome. In primo piano, appunto, la lotta per il Mondialetra McLaren e. Charles Leclerc e Carlos Sainz (alsulla Rossa) proveranno a rovinare i piani delle monoposto papaya guidate da Lando Norris e Oscar Piastri. I punti ancora disponibili sono 44: la McLaren è in testa a quota 640, lainvece insegue a -21 (619). Norris e Leclerc, inoltre, sono in lotta anche per il secondo posto nel mondiale piloti: il britannico ha otto lunghezze di vantaggio (349-341).