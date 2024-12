Ilgiorno.it - Escluse le terapie per gli autistici nei Livelli essenziali di assistenza

Leggi su Ilgiorno.it

Autismo dimenticato. Poche parole, grande rammarico quello espresso da numerose associazioni che si occupano di autismo e in generale di disabilità, a fronte del mancato inserimento dellepsicoeducative basate sull’analisi applicata del comportamento (Applied behavior analysis, in sigla Aba) nel nuovo Decreto Tariffe per la specialistica ambulatoriale compresa neidi. Il 14 novembre è stata approvata, infatti, in Conferenza Stato-Regioni l’intesa sul nuovo decreto del ministero della Salute, di concerto con il Mef, che modifica le tariffe dell’specialistica ambulatoriale e protesica ma licenzia un documento che, dopo i lunghissimi anni impiegati per l’elaborazione, "è nato senza tenere conto dei diritti dei bambini e delle persone con autismo", come riferiscono Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo) con Fish, Fand, Anffas, Apri, Aiamc, Aarba.