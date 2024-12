Ilnapolista.it - Donnarumma, le prestazioni incostanti col Psg mettono in stand-by il rinnovo (Rmc Sport)

Il contratto di Gigioal Psg scadrà a giugno 2026 e il suoè ancora in-by, in quanto ci sarebbe dovuto essere un aumento di stipendio in base alle, finora, che la dirigenza del club pare non voglia pagargli.In-by ildicol PsgSecondo quanto riportato da Rmc:L’estensione del contratto di Gianluigisembrava essere ben avviata qualche mese fa, ma non è più così. Era a settembre. Da allora, la situazione si è evoluta. Secondo le nostre informazioni, le trattative sono in-by dopo la proposta di prolungamento che era stata fatta pochi mesi fa. L’aumento di stipendio annuo incluso nel suo attuale contratto non è in linea con ledi, ritiene la dirigenza parigina; non intendono aumentargli lo stipendio.