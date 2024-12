Unlimitednews.it - Controllate al porto di Bari 460 tonnellate olio extravergine d’oliva

(ITALPRESS) – La Guardia di Finanza del Comando Provincialeha sottoposto a controllo oltre 20 autocisterne contenenti, provenienti dalla Grecia e destinate ad imprese del settore oleario nazionali.L’attività ha rivelato l’esistenza, in questo periodo, di una notevole movimentazione in entrata didichiarato “extra-vergine” proveniente da altri Paesi.L’intensificazione del dispositivo di controllo nel sedime portuale, eseguito nell’immediatezza dello sbarco delle navi provenienti dalla Grecia, si inquadra nell’ambito di una mirata e centralizzata attività di coordinamento, tra tutti gli attori istituzionalmente competenti, della cabina di regia appositamente costituita presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con l’obiettivo dichiarato di tutelare le produzioni italiane, sempre più soggette a concorrenza sleale nonché contrastare gli illeciti in materia di proprietà intellettuale in genere, in modo da tutelare il made in italy da possibili azioni di falsa indicazione dell’origine del prodotto.