Cesare Cremonini e Sangue Misto dominano la classifica Fimi degli album più venduti

Due nuove uscite svettano sul podio dellapiùdella settimana: lo scettro va aritornato sulle scene dopo due anni con il suo Alaska Baby, primo anche tra i vinili e con Ora che non ho più te anche nei singoli e brano più trasmesso dalle radio per due mesi consecutivi. Nel disco anche San Luca, nel quale l'artista abbraccia la voce leggendaria di Luca Carboni. Al terzo posto e al secondo nei vinili c'è la nuova uscita SxM, il primo e unicodeie pietra miliare dell'hip hop italiano pubblicato nel 1994, da Neffa, Deda e Dj Gruff e tornato nei negozi con una ristampa celebrativa. In seconda posizione in discesa dalla vetta Geolier con Dio lo sa - Atto II mentre stabile al quarto c'è Tutta vita di Olly, che si piazza anche secondo con il singolo Per due come noi con Angelina Mango & Jvli.