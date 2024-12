Bergamonews.it - Centro San Giorgio, 150 anni di formazione per pace, giustizia e libertà

Bergamo. Allo scoccare del centocinquantesimo anno delGiovanile San, non poteva mancare una grande festa dedicata a tutti i ‘Sangiorgini’ che, generazione dopo generazione, si sono dati appuntamento presso i suoi cortili.Tempo, dunque, di graditi ritrovi e piacevoli rimpatriate: sabato 7 dicembre, al Teatro Prova a San, in pienocittà, donne e uomini, adulti e bambini, di tutte le età e di tutte le etnie potranno condividere una serata all’insegna dei ricordi, ripercorrendo i momenti salienti delfondato, nel 1874, da un piccolo gruppo di Padri Gesuiti, guidato da padre GiovMaj, figlio di un cugino diretto del cardinale Angelo Maj.In un contesto in grado di offrire lo slancio decisivo, verso la nascita e la definizione degli oratori, in quanto luogo di incontro privilegiato per famiglie e ragazzi, uno spunto ulteriormente importante arrivò nel 1972, con l’arrivo a Bergamo di padre Pino Amigoni, primo artefice del Meg: movimento giovanile, legato ai Gesuiti, che focalizzò sulla filantropia e la solidarietà, quali dirette emanazioni dei principi cristiani.