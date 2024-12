Lopinionista.it - Alessandro Cattelan nei teatri con “Benvenuto nell’AI!”: le date

Leggi su Lopinionista.it

Sarà in tour neidi tutta italia da settembre 2025 con prevendite dal 9 dicembre e vendita generale dall’11torna live neicon il suo nuovo spettacolo “!”, che nell’autunno 2025 toccherà le città più importanti d’Italia. Dopo aver avuto il privilegio di osservare il genere umano dalla prospettiva più comoda di tutte — quella di un morto — nel suo primo tour teatrale “Salutava Sempre”, ora si interroga sulle assurdità del nostro presente.Un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale avanzano a passi da gigante, modellando le nostre vite. ma non certo per renderci migliori. L’obiettivo sembra essere uno solo: delegare tutto alle macchine e riuscire finalmente a non fare un beato niente.Tra risate e riflessioni, musica e momenti spettacolari,, con il suo inconfondibile stile, ci racconta un futuro che sembra un incubo.