Verso Atalanta-Milan Ruben Loftus-Cheek ce la fa per la sfida di Bergamo? Le ultime

In vista dellatradirischia di dover dare forfait? Ecco le sue condizioniZero rischi. E’ questo il motto che Paulo Fonseca vuole adottare in un momento così complicato della stagione, dove serve davvero l’apporto di tutti, visti i tantissimi impegni da disputare. Ecco che, quindi, in vista della supercontro l’, ilpotrebbe partire persenza. Il centrocampista inglese, infatti, è uscito dolorante nella gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, vinta dal Diavolo per 6-1.Per l’ex Chelsea, dagli esami, sarebbe emersa solamente una contusione al polpaccio di media entità, che lo mette comunque in dubbio per la partita contro in nerazzurri. Solamente l’allenamento di giovedì 5 dicembre e la rifinitura di venerdì sapranno dare qualche delucidazione per quanto concerne la partenza del centrocampista per