Tragedia in paese. Moto da cross contro un palo. Muore a 18 anni

CARUGO (Como) Si è schiantato in sella alla suadaundi cemento in via Cadorna, in pieno centro, un incidente solo all’apparenza banale che è costato la vita a un ragazzo di appena 18residente a Carugo, GiovParisi. Nell’urto infatti il ragazzo ha riportato traumi gravissimi al torace e all’addome. I medici del 118 che sono arrivati sul posto hanno immediatamente intuito che le condizioni del ragazzo erano gravissime, per questo attraverso la centrale di Areu hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato in. Il ragazzo è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano dov’è giunto in condizioni disperate, il suo decesso è avvenuto poco dopo. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità. Toccherà alla polizia municipale stabilire le cause del decesso del giovane, purtroppo al momento dell’incidente non c’erano testimoni e sull’asfalto almeno in apparenza non risultano segni di frenata.