Sorteggi Mondiale per Club: la Juventus pesca il City, Inter con River Plate e Monterrey

Il match del prossimo 11 dicembre a Torino in Champions League sarà l’antipasto di ciò che avverrà oltreoceano nell’estate del 2025. Laaffronterà il Manchesteranche nel nuovo format delper, in una sfida che salvo sorprese clamorose varrà anche il primato del girone, completato dalle più ‘abbordabili’ Al Ain e Wydad Casablanca. Più agevole il cammino dell’altra italiana, l’, che come da regolamento ha evitato una big europea ma se la vedrà con il sempre temibilee con i messicani del. Dalla quarta fascia sono usciti invece i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Sfide affascinanti eesotici hanno caratterizzato il primo atto della nuova competizione voluta fortemente dalla Fifa, che segna “una nuova era per i migliori giocatori e i migliori– ha sottolineato il presidente Gianni Infantino – È una prova generale per i Mondiali 2026, e qualsiasi tifoso da qualsiasi parte del mondo potrà guardare le partite di questo torneo gratuitamente (la piattaforma globale che trasmetterà l’evento sarà Dazn, ndr)”.