Rassegna natalizia di Scafati Santocchio Fratelli d’Italia | Soldi sprecati per eventi ma aumentano le tasse

Tempo di lettura: 2 minutiUna spesa complessiva di circa 400mila euro per ladi, ma nessuna riduzione sulla Tari per le famiglie in difficoltà. È questa la denuncia di Mario, coordinatore cittadino di, che accusa l’amministrazione comunale di aver destinato fondi ingenti a spettacoli e luminarie, ignorando le necessità dei cittadini. “Spendere 130mila euro per la band “Slf”, Riccardo Fogli e Raf, con affidamento diretto e senza una manifestazione di interesse, ci lascia perplessi – ha detto-. Forse si poteva ottenere di più con meno risorse, ma non ci è dato saperlo. Quello che sappiamo è che tra artisti, luminarie, contributi vari e service, il Comune si appresta a spendere altri 400mila euro, che si sommano alle iniziative già finanziate nel 2024, portando il totale a quasi 1 milione di euro”.