Agi.it - Precipita dal decimo piano, bambino di 11 anni muore a Roma. Era in casa con la baby sitter

AGI - Undi 11è morto durante il trasporto all'ospedaleGesù dopo essereto daldi una finestra di un palazzo in via Igino Giordani, in zona Collatino, alla periferia di. Sul posto il 118 e la polizia che sta cercando di ricostruire l'accaduto. Secondo quanto si apprende, pare che il, al momento della tragedia, fosse inin compagnia della. I genitori, presentatisi in ospedale in stato di choc, erano fuori.