Sport.quotidiano.net - Orsolini si ferma sul più bello. La Coppa Italia gli costa la Juve

Niententus per Riccardo. Quanto sia grave l’infortunio riportato incontro il Monza per il numero 7 del Bologna lo dirà la giornata odierna, quando verranno resi noti gli approfondimenti derivanti dalla risonanza magnetica, ma una cosa è certa: salterà il big match con i bianconeri e per Vincenzono non è certo una buona notizia, visto che l’attaccante è il miglior marcatore della squadra, con 7 reti complessive (6 in campionato e una in) e due assist. Probabile il forfait pure di Thijs Dallinga, alle prese con una contusione al polpaccio con versamento da approfondire nella giornata odierna: con un Castro in queste condizioni, reduce da un gol, due assist e un tocco involontario che si è trasformato in passaggio vincente per Dominguez con il Monza, l’argentino era comunque favorito a una maglia da titolare per una sfida cruciale come quella con i bianconeri, ma in caso di forfait dell’olandeseno potrebbe dover rivedere le rotazioni, mancando di un sostituto di Castro a partita in corso: e la cosa potrebbe chiamare in causa Odgaard.