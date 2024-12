Gqitalia.it - Non te lo aspetti, ma Hot Frosty ti fa piangere un mare di lacrime

Leggi su Gqitalia.it

SPOILER ALERT - questo articolo su Hotcontiene alcuni piccoli dettagli relativi alla trama del film-Mi aspettavo di emozionarmi particolarmente durante e dopo la visione di Hot, il film che parla di un pupazzo di neve interpretato da Dustin Milligan, che una sciarpa magica trasforma in un fusto dagli addominali perfetti? No, non me l'aspettavo. Potevo immaginare che una commedia romantica con alcuni degli effetti di neve più artificiali mai visti sullo schermo mi avrebbe lasciato con un groppo in gola? Decisamente no. Ora mi sto davvero chiedendo se ho mai avuto un po' di gusto e se non sia meglio scappare a vivere in una caverna priva di accessi a internet, per non sentire l'esigenza di esprimere pubblicamente quanto mi è piaciuto Hot.Chiamatemi pure impostore quanto volete, inviate email per dire ai miei caporedattori di licenziarmi, probabilmente è meritato, ma è la verità: Hotè un film consapevolmente kitsch e divertente in stile Hallmark che mi ha divertito per tutti i suoi 92 minuti.