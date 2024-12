Non posso Grande Fratello Alfonso lo sussurra a Mariavittoria ma si sente tutto Il sospetto del pubblico è pesantissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

La situazione nella Casa delè diventata sempre più tesa, eMinghetti non ha potuto fare a meno di confrontarsi conD’Apice, dopo la crescente complicazione dei suoi rapporti con lui e con Tommaso Franchi. Infastidita dal triangolo amoroso che si è creato, la giovane concorrente ha scelto di parlare apertamente con, con cui aveva instaurato una connessione speciale nel Tugurio, per fare chiarezza sul loro rapporto.L’arrivo di una nuova dinamica ha stravolto gli equilibri tra i concorrenti, mettendo in crisi la relazione trae Tommaso, che si è sentito messo da parte. In un confronto diretto conha esordito con una proposta piuttosto chiara: “Torniamo amici tutti quanti e godiamocela così”. La risposta dinon si è fatta attendere, con l’ex volto di Temptation Island che ha ribadito di aver sempre vistocome una semplice amica, cercando di non avvicinarsi troppo per non compromettere la sua relazione con Tommaso: “Per me, tu sei impegnata in questo momento”, ha spiegato.