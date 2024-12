Mistermovie.it - Mister Movie | Vincent Regan anticipa la seconda e la terza stagione di One Piece su Netflix

Il live-action di One Piece, adattamento del celebre manga di Eiichiro Oda, continua a entusiasmare i fan. Dopo il successo della prima stagione, che ha superato ogni aspettativa su Netflix, cresce l'attesa per la seconda e, sorprendentemente, anche per la terza. Vincent Regan, interprete di Monkey D. Garp, ha condiviso alcuni dettagli interessanti durante il Vienna Comic-Con. Regan ha rivelato che le riprese della seconda stagione, girate in Sudafrica, sono quasi terminate e potrebbero concludersi entro il prossimo mese. Secondo l'attore, lo show potrebbe essere pronto per il debutto su Netflix prima di Natale 2024. Una notizia che accende la speranza nei fan che attendono di rivedere i loro personaggi preferiti in azione.