Anteprima24.it - “L’inaffondabile”, presentazione del libro sul dramma del veliero Bayesan a Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Iside e l’acqua” è il titolo della serata che si svolgerà domani 6 dicembre a La Fagianella in Contrada San Liberatore aa partire dalle ore 19.00, durante la quale sarà presentato il romanzo “” di Attilio D’Arielli e Giuseppe Tecce edito da Graus edizioni. All’evento promosso da Sabba de nuche e Ver sacrum, arte, cultura e società prenderanno parte Marcello Aversano, esperto e studioso di Iside, Giuseppe Tecce, presidente dell’Associazione Ver Sacrum, Attilio D’Arielli, con un monologo dal titolo “Quel che resta del mare”, l’editore Pietro Graus. Modera il giornalista Giancristiano Desiderio.La serata sarà allietata dai musicisti Sara Cantone e Dario Saetta. L’evento è l’occasione per affrontare il complesso tema legato all’acqua nella società contemporanea, e attraverso il mito della Dea Iside arriva fino a toccare temi di attualità come la vicenda delBayesian, a cui è ispirato il romanzo