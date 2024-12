Ilveggente.it - Lazio-Napoli, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per gli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 21:00: notizie,, tv e.È indubbiamente l’ottavo di finale più nobile tra quelli in programma, dal momento chesono in lotta, ad oggi, per qualcosa di veramente importante. Gli azzurri di Antonio Conte continuano a guardare tutti dall’alto verso il basso in Serie A e domenica hanno difeso il primato grazie alla vittoria – la seconda di fila dopo quella con la Roma, firmata Lukaku – ottenuta in casa del Torino (0-1), trafitto da un gol di McTominay, forse il più azzeccato tra gli acquisti effettuati in estate dal club partenopeo.: tv in(Ansa) – Ilveggente.itEnnesimo clean sheet, dunque, per unsempre più cinico e chirurgico: solo la Juventus ha subito meno gol degli azzurri (9), che rispetto alle dirette concorrenti hanno pure il vantaggio” se così possiamo definirlo, di non dover giocare le coppe europee, potendosi permettere di scendere in campo una volta a settimana.