Anteprima24.it - L’Avellino celebra il Natale con il MID e i “Biancoverdi Insuper…abili”

Tempo di lettura: < 1 minutoIlsi avvicina e l’U.S. Avellino 1912 rinnova il proprio impegno nel creare momenti di condivisione e gioia, soprattutto per i tifosi speciali che incarnano il cuore pulsante della nostra comunità.Venerdì 6 dicembre, alle ore 18:00, presso l’area hospitality della tribuna Montevergine dello Stadio Partenio Lombardi, il club ospiterà un evento unico e significativo: l’addobbo dell’albero di, che sarà poi donato dal MID al gruppo “Insuper.abili”. Un gesto che simboleggia il calore, la solidarietà e la vicinanza del club ai nostri straordinari tifosi con disabilità.Sarà un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia insieme ai propri beniamini. Giocatori e staff si uniranno ai nostri “Super tifosi” per condividere sorrisi, emozioni e momenti indimenticabili,ndo lo spirito di inclusività che ci contraddistingue.