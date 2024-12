Ilrestodelcarlino.it - L’auditorium nella ex caserma: "Al posto di un vecchio edificio"

Il colpo d’occhio, all’ingresso: molto verde, i vialetti illuminati, una serie di testimonianze lasciate a ricordo di quella che è stata la natura di questo luogo per molto tempo. E poi, aldi uno dei vecchi edifici ora lasciati come locali di servizio. Per un po’ i ravennati dovranno (ancora) immaginarselo, come sarà il parco nell’exAlighieri: "Stiamo concludendo, siamo alle finiture e siamo ancora nei tempi" dice l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte, che non si sbilancia sui tempi. L’intervento, nel grande complesso che per quasi un secolo ha avuto una destinazione militare, è iniziato a gennaio del 2020 con l’obiettivo di concludersi in pochi mesi, entro l’estate di quell’anno. Poi emersero due cisterne contenenti olio e carburanti e assenti nelle mappe: la loro bonifica ha richiesto l’intervento di Arpae per le analisi e spese ulteriori, oltre a molto tempo.