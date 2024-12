Iodonna.it - La sorella di Giulia ha espresso profonda delusione per il mancato riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dello stalking

Non sempre le sentenze riescono a racchiudere l’immensità del dolore. Non sempre le aule di tribunale riescono a contenere la vastitàtragedie che scuotono la collettività. E così, subito dopo che Filippo Turetta, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio diCecchettin, laragazza uccisa, ha alzato la sua voce: «Sei vittima solo se sei morta» ha detto Elena, in aperta contestazione con i giudici che non hanno riconosciuto loe lanel verdetto. Parole che risuonano come un tuono in un cielo già cupo. Geppi Cucciari legge i 15 motivi che avevano spintoCecchettin a lasciare il suo assassino X Leggi anche › Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio diCecchetin Elena Cecchettin, la rabbia per la sentenza TurettaQuelle di Elena Cecchettin, non sono solo parole di rabbia, sono il grido di chi ha vissuto da vicino l’evolversi di una tragedia che, forse, si poteva evitare.