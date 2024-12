Anteprima24.it - La moda come espressione di libertà: i nuovi pilastri del fashion system

Tempo di lettura: 4 minutiTra le sfide più importanti che oggigiorno il mondo dellasta affrontando spiccano le scelte in materia di inclusione, equità, diversità, fluidità e adaptiveness. Nell’alta, in particolare, sembrano essere inclusività e diversità i duesu cui basarsi per ambire ad avere successo sul mercato. Giunti al 2024 è possibile constatareilsia impegnato nell’abbattere le barriere di genere, un obiettivo che sta portando marchi e designer a distaccarsi dalle categorizzazioni tradizionali che per diversi decenni hanno separato i capi maschili da quelli femminili.È adottando un approccio inclusivo che laè destinata a divenire un veicolo dipersonale, attraverso il quale i brand sono in grado di trasmettere un’immagine ancora migliore, raggiungendo un pubblico più vasto e diversificato.