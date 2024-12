Sport.quotidiano.net - La Mens Sana deve fare i conti con gli infortuni. Pannini: "Massimo impegno con Olimpia Legnaia"

Con la testa alla prossima partita, decisiva, contro. Ma anche con un occhio vigile al mercato la ‘Note di Siena’si concentra in vista di sabato sera. Quello che preoccupa di più coach Betti è però l’infermeria, con out Neri (almeno due settimane ma realisticamente disponibile solo da gennaio) e Belli. Il play arrivato in estate da Castelfiorentino ha qualche possibilità di tornare a disposizione già sabato. Se così non fosse il ritorno a referto coinciderebbe con la trasferta di Cecina di mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale. Su Tognazzi proseguono invece le analisi per valutarne la possibilità di impiego: le sensazioni che filtrano da viale Sclavo sono di relativo ottimismo ma occorrerà attendere qualche esame in più. Il tutto anche con Maghelli da tempo non al top.