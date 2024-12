.com - Jack Savoretti annuncia un nuovo singolo, al via il tour teatrale

In rotazione radiofonica ildiBada Bing, Bada Boom feat. Miles Kane, al via ildel cantautoreDa venerdì 6 dicembre sarà in rotazione radiofonica ildiBada Bing, Bada Boom feat. Miles Kane, uscito anche in UK nella versione inglese. «Ho scritto con molti artisti e cantautori, tutti i diversi tipi di canzoni, e devo dire che questa è tra le migliori,è un vero artista e cantautore. Abbiamo iniziato a creare melodie sugli accordi che suonavo con il suono di una chitarra da surf e nel giro di poche ore è stato scritto Bada Bing! È la mia prima canzone in assoluto che canto in italiano sui BV, ed è sicuramente la canzone più bella che ascolterai tutto l’anno, te lo garantisco!» Miles KaneIl brano è contenuto in Miss Italia, l’ultimo album del cantautore e il primo completamente in italiano.