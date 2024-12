Lanazione.it - Inclusione San Casciano, arriva il co-housing

San, una frazione sulle rive dell’Arno nel comune di Cascina, La RosaAmara getta le basi per un progetto di co-sostenibile in cui convoglieranno diversi pezzetti dell’associazione che da anni si occupa di, educazione e riabilitazione attraverso la costruzione di piccole comunità sociali. “La Colonica” nascerà in una delle tante proprietà che, in quella zona, sono appartenute alla Marchesa Eugenia Serlupi Crescenzi Ollandini. La RosaAmara, ancora una volta, vuole avviare un progetto “sociale” affrontandolo da un punto di vista sociologico dove la solidarietà, la sostenibilità e la cultura dello scambio e del dono rendono possibile uno stile di vita sano e vivibile per diverse persone. Il punto di forza de La rosa Amara è da sempre quello della costruzione di legami e anche “La Colonica” nasce con la stessa matrice e lo stesso obiettivo.