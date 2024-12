Ilrestodelcarlino.it - In vetta è il derby delle valli Metauro e Cesano. Sgomitano la Nuova Real e il San Costanzo

In Prima categoria l’undicesima giornata ha fatto registrare sei vittorie di cui ben cinque con il risicato risultato di 1 a 0. Al comando della classifica il Sanè stato raggiunto dalla. Al secondo posto (a meno 1) staziona l’Atletico Mondolfo, al terzo (a meno 3) l’Avis Montecalvo. Fanalino di coda il Muraglia, nel gradino più in su l’Apecchio e la Maior. I numeri. Sabato ad Acqualagna il Sanha rimediato, suo malgrado, la prima sconfitta stagionale. Il Tavernelle dopo tre battute d’arresto consecutive ha ritrovato ad Apecchio il gusto della vittoria. L’attacco più prolifico del girone è quello della(21 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 2 reti), gol comunque pesanti considerando che in classifica ha 8 punti. Il Peglio, lae l’Atletico Mondolfo vantano la miglior difesa del torneo (solo 8 le reti subite).