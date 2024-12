Thesocialpost.it - Francia, Macron parla alla nazione: “Resterò fino alla fine del mio mandato”

“Nei prossimi giorni nominerò un primo ministro, con l’incarico di formare un governo di interesse generale con il sostegno di tutte le forze politiche disposte a partecipare o a non votare la sfiducia”. Con queste parole, il presidente francese Emmanuelha illustrato il suo piano durante un atteso discorso televisivo, respingendo l’ipotesi di dimissioni o un nuovo scioglimento delle Camere, che la Costituzione francese non permette prima di dieci mesi dalle precedenti elezioni.Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7 in Californiaha delineato la necessità di un governo di “interesse generale”, che avrà tra le priorità una legge speciale per il bilancio. Durante il discorso, ha ammesso alcune responsabilità: “Lo scioglimento delle Camere, anche se ineluttabile, non è stato compreso dai cittadini”.