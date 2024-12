Ilrestodelcarlino.it - Ex Ballarin, ecco finalmente come sarà il giardino inclusivo

È statopresentato in maggioranza, l’elaborato relativo al ‘’ che verrà realizzato all’interno dell’ex stadio. Il progetto è stato illustrato nella riunione andata in scena martedì scorso, ma per arrivare alla stesura finale saranno necessari altri step, fra i quali la presentazione del disegno alla Fondazione Carisap, che lo finanzierebbe con uno stanziamento di 450mila euro.verrà la nuova area? Ilcon verde e attrezzature ludiche si raggiungerà dall’ingresso sud ovest e verrà posizionato in quella che era la parte centro-occidentale del vecchio stadio. La porzione dedicata a questa zona si estenderà per circa 780 metri quadrati, e al suo interno verranno posizionati giochi fruibili da tutti. All’ingresso del, per identificarlo rispetto al resto del parco, dovrebbe essere affissa una targa con cui sia possibile collegare il progetto alla Fondazione Carisap.