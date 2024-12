Sport.quotidiano.net - Conte-Inter, sfida totale. Scudetto, arbitri e mercato

Leggi su Sport.quotidiano.net

I duelli verbali a distanza con i suoi vecchi allenatori stanno diventando una delle “specialità“ di Beppe Marotta. Lo scorso anno toccò a Massimiliano Allegri, quest’anno ad Antonio, con cui l’si è separata nel 2021 (dietro lauta buonuscita) per divergenze d’opinione sul futuro. L’allenatore pugliese riteneva che non si sarebbe andati lontano cedendo Hakimi e facendo player trading, ma nei tre anni successivi sono arrivati sei trofei, compreso uno. Ad essere sinceri, solitamente ad accendere la miccia è sempre stato chi era dalla parte opposta rispetto al presidente nerazzurro. Nel caso dell’attuale allenatore del Napoli, con le dichiarazioni sul Var immediatamente successive allo scontro diretto. Pochi giorni di apparente calma e la polemica è stata rinfocolata dalle dichiarazioni di Marotta in occasione del Gran Galà Aic: "Il Napoli è favorito per la vittoria dello, stanno facendo bene e hanno un allenatore vincente.