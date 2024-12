Ilrestodelcarlino.it - "Cittadella dello sport. Dove sono pista e palas?"

Gli interventi legati allae alle struttureive presenti in questa zona della cittàtornati ad animare il consiglio comunale andato in scena ieri pomeriggio nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani. Ad aver avanzato un’interrogazione per chiedere delucidazioni in merito erano stati i consiglieri di opposizione. "Ladi atleticava essere pronta prima dell’inaugurazione di Ascoli città europea2025 – commenta Francesco Ameli del Pd –. In data 4 ottobre l’assessore aveva assicurato che i lavori sarebbero iniziati nel giro di 15 giorni. E così non è stato. Anche sul discorso del palavolley il consiglio comunale della scorsa volta è stato abbastanza trasparente. Nel piano triennale delle opere pubbliche veniva specificato il discorso legato al blocco degli spogliatoi e il blocco dei bagni che mancavano.