Chi è Anna Donelli la suora arrestata nell’operazione antimafia a Brescia

, religiosa della Congregazione delle Suore della Carità, è statanell’ambito di un’operazione contro la ‘ndrangheta a. È accusata di concorso esterno in associazione mafiosa per aver facilitato la comunicazione tra esponenti del clan Tripodi detenuti e le loro famiglie. Secondo le indagini, avrebbe agevolato la pianificazione di strategie criminali, scavalcando i divieti di colloquio imposti dai regolamenti carcerari. Attualmente si trova ai domiciliari, in attesa di giudizio.Chi èIn un’intervista, oggi 57enne, ha raccontato nel 2019 durante la trasmissione L’ora solare dall’emittente TV2000 di aver iniziato il suo percorso per diventarenel 2021. Segnata dalla tragica perdita della sorella gemella, avvenuta quando aveva 34 anni, trovò nella vocazione religiosa la forza di affrontare il lutto, impegnandosi nelle periferie e nelle carceri di Pavia, Roma e Milano.