Calciomercato Milan il goal al Sassuolo cambia il futuro di Davide Calabria? Le ultime

Ilsegnato aldaCalabria muove anche ildelildel capitano? Ecco le novitàSe fino a qualche settimana fa la storia traCalabria e ilsembrava destinata a concludersi presto, con ilrealizzato contro il– nel 6-1 rifilato in neroverdi in Coppa Italia – adesso si riapre qualche spiraglio per una possibile permanenza, anche se molto difficile, del capitano del club di via Aldo Rossi.Il contratto del 27 enne originario di Brescia scadrà il 30 giugno 2025. E i contatti per prolungare il contratto, effettivamente, non sono mai iniziati, anche se sappiamo che una trattativa last minute non sarebbe così complicata, visto che Calabria è cresciuto nele ha sempre avuto un rapporto speciale con i colori rossoneri.