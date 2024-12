Oasport.it - Basket, Duško Ivanovi? favorito per la panchina della Virtus Bologna

Le dimissioni arrivate nella serata di ieri (ma ancora non ufficializzate dalla società) di Luca Banchi come head coachSegafredohanno dato una scossa fortissima a una squadra che ha iniziato la stagione ben al di sotto delle aspettative. Se le 7 vittorie in 9 partite in campionato sono soddisfacenti, non così si possono definire le due sole vittorie, a fronte di 11 sconfitte, subite in Eurolega. Un ultimo posto che ha portato Banchi a scegliere di dire addio, ma chi al suo posto.Si parla di una squadra che non seguiva più il tecnico di Grosseto, ma anche di un mercato estivo che si è dimostrato sbagliato, con giocatori logori e che possono dare poco alla causa, mentre le scommesse su cui si era puntato non hanno dato i dividendi attesi. Dunque, cosa serve ora? Sicuramente non un traghettatore, perché la stagione è ancora lunga e gli impegni tanti per non fallire su tutti i fronti.