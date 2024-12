Anteprima24.it - Aurora Ruffino al “Liceo Giannone” di Caserta per presentare il suo primo libro

Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 11 dicembre 2024, presso l’Auditorium provinciale di, le studentesse e gli studenti delPietroincontreranno l’attrice. Una giornata ricca di appuntamenti perché l’attrice, al mattino, si confronterà con gli studenti che partecipano a “Cinema per la scuola”, progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ilrealizza per il secondo anno. Nel pomeriggio, poi, si terrà un evento speciale aperto a studenti, famiglie e a tutta la città:presenterà il suo“Volevo salvare i colori”, edito da Rizzoli, che sta avendo un’ottima accoglienza. Il, che nasce dall’esigenza di comunicare riscatto, conforto e ispirazione, narra la storia di una ragazza di nome Vanessa che, dopo la morte della madre, parte per un viaggio in cerca di sé stessa, seguendo le tracce della farfalla Vanessa del Cardo, dall’Europa al Marocco.