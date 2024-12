Leggioggi.it - Approvato il Decreto Fiscale, è Legge: canone Rai 2025, bonus Natale, acconti Irpef a rate. Cosa cambia

Con il via libera definitivo dalla Camera, ilcollegato alla Manovra di bilancio diventa. Il provvedimento mette fine alla questione delRai, che torna a 90 euro per il; rifinanzia soldi per l’Ape sociale e riapre i termini del concordato preventivo biennale. Inoltre accende luce verde all’estensione delai genitori con almeno un figlio a carico. L’Ok è stato incassato con 151 voti favorevoli, 111 voti contrari e 4 astenuti.Si tratta della conversione indel155/2024. E’ collegato alla manovra di bilancio, perché anticipa al 2024 alcune spese, alrendo di 1,7 miliardi i conti del prossimo anno.In dettaglio le più importanti novità del. Indice: riapertura del concordato preventivo biennaleda 100 Euro anche ai genitori singleizzazioneper le Partite Iva Rifinanziata l’Ape sociale 2×1000 ai partiti politici Niente riduzione delRai, che torna a 90 euro Sgravi fiscali per investimenti green Payback farmaceutico OpenFiber: riapertura del concordato preventivo biennale Uno dei punti centrali delè la riapertura del Concordato Preventivo Biennale, uno strumento che offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione