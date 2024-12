Ilrestodelcarlino.it - Amica geniale in mostra: ecco il ‘museo’ di Basili con foto e oggetti del set

Ascoli Piceno, 5 dicembre 2024 – Alcunidi scena, originali, del set cinematografico L’, mega produzione italo-americana venduta in più di 150 paesi nel mondo, sono esposti nel Polo Museale San Francesco a Montefiore dell’Aso, piccolo borgo nella provincia di Ascoli Piceno, con meno di 2mila abitanti. In quella località collinare è nato lo scenografo Giancarlo, ormai di casa a Bologna, che per questa gigantesca produzione ha ricostruito il quartiere Luzzatti di Napoli. Nel rione, infatti, è nata l’amicizia di Lila e Lenù, protagoniste della storia tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, il miglior romanzo del secolo secondo il New York Times. Il Polo Museale di Montefiore dell’Aso custodisce la cultura e la storia dei suoi personaggi, come il Centro di documentazione scenografica di Giancarlo, un ampio spazio dedicato al pittore e incisore Adolfo De Carolis, la sala dedicata a Carlo Crivelli dov’è esposta una parte del polittico, una sala dedicata a Domenico Cantatore e ora anche una stanza dedicata ad alcuniprovenienti dal set de L’, come i banchi di Lila e Lenù, le bambole delle bambine così centrali nella prima parte del racconto,, il plastico e i bozzetti originali del quartiere Luzzatti ricostruito vicino a Caserta.